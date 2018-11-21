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المنافذ الحدودية: القبض على مسافر عراقي بحوزته اقامة بلجيكية مزورة
2018/11/21 | 13:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأخبار المحلية

الأربعاء 21 نوفمبر 2018 | 01:28 مساءً

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المنافذ الحدودية: القبض على مسافر عراقي بحوزته اقامة بلجيكية مزورة

بغداد/...أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، القبض على مسافر عراقي بحوزته اقامة بلجيكية مزورة في مطار النجف.

وقالت الهيئة في بيان ، إنه "تم إحالة مسافر عراقي للقضاء بحوزته مستمسكات مزوره جواز سفر عراقي وهوية إقامة بلجيكية في منفذ مطار النجف الأشرف، والذي كان قادماً من طهران على متن الخطوط الجوية الايرانية".

واضافت انه "بعد تدقيق الجواز في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات والمقارنة تبين أن الجواز وهوية الاقامة غير عائد للمسافر وبعد التدقيق والمسائلة أعترف بأسمه الحقيقي العراقي".

وتابع انه "تم القبض عليه قبل مكتب جوازات مطار النجف بالتعاون مع شعبة البحث والتحري"، مبينا انه "تم إحالته الى مركز شرطة مطار النجف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهِ".انتهى 1

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