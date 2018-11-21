القبض على قيادي في “ديوان الحسبة” بمدينة الموصل

2018/11/21 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/بغداد ألقت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، القبض على أحد قياديي داعش كان يعمل مسؤولاً فيما يسمى ديوان الحسبة في الموصل.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى بالتعاون مع مديرية إستخبارات ومكافحة إرهاب نينوى العاملة ضمن […]

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