القبض على أحد قياديي داعش في أيسر الموصل

2018/11/21 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى- واع

أعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القاء القبض على أحد قياديي داعش بحي الكرامة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى بالتعاون مع مديرية إستخبارات ومكافحة إرهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الإتحادية لوزارة الداخلية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة القت القبض على أحد قياديي داعش”.

وأضاف معن أن “الارهابي كان يعمل مسؤول ما يسمى الحسبة وكذلك شغل منصب مسؤول الشرعية لداعش ايام سيطرة الإرهاب على مدينة الموصل وجاء بإعترافه أنه كان يتصل مع الدواعش من الجنسيات الآخر عن طريق الإنترنت”.

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