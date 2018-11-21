الكيكي يكشف لـ

2018/11/21 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي اليوم الاربعاء، عن الموعد المحتمل للتصويت على اكتمال الكابينة الوزارية التي سيقدمها رئيس الوزراء عادل

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