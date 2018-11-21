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قاسمي: امیرکا ستدرك عدم جدوى الحظر عاجلا أم آجلا
2018/11/21 | 13:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي الحظر الاميركي الجديد بذرائع خاوية على عدد من الشركات والاشخاص الايرانيين والاجانب، مؤكدا بان اميركا ستدرك عدم جدوى

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