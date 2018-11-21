2018/11/21 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي الحظر الاميركي الجديد بذرائع خاوية على عدد من الشركات والاشخاص الايرانيين والاجانب، مؤكدا بان اميركا ستدرك عدم جدوى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاسمي: امیرکا ستدرك عدم جدوى الحظر عاجلا أم آجلا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاسمي: امیرکا ستدرك عدم جدوى الحظر عاجلا أم آجلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).