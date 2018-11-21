أمريكا تدرج داعشي من اصل عراقي في قائمة الإرهاب

2018/11/21 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية القيادي في تنظيم داعش حجي عبد الناصر، ضمن قائمة "الارهابيين العالميين"، التي تعدها بالتنسيق مع مجلس الأمن.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان ان حجي عبد الناصر، عراقي الجنسية شغل عدة مناصب رفيعة داخل داعش فكان "أميرا" وواليا في سوريا، ورئيس مجلس مفوض يمارس رقابة إدارية على شؤون التنظيم.

واشار البيان الى أن حجي عبد الناصر يأتمر مباشرة بزعيمه أبو بكر البغدادي.

واضافت الخارجية يوم الثلاثاء، ان "العقوبات تنص على تجميد أصوله المالية ومنعه من السفر بالإضافة إلى حظر الأسلحة".

واوضح البيان أن “المجلس المذكور كان مكلفا بإعداد وإصدار الأوامر المتصلة بعمليات داعش العسكرية وجباية الضرائب والشرطة الدينية والعمليات التجارية والأمنية".

وقال منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية ناتان سيلز، ان "داعش هزم لكن لم يتم القضاء عليه".

وتابع "فيما يواصل داعش تقهقره، علينا أن نقطع كل طريق إلى موارده التي يستخدمها لنشر الإرهاب في العالم".

وتفرض الولايات المتحدة على الاشخاص المدرجين على القائمة السوداء الأمريكية عقوبات تشمل التجميد والحجز على أموالهم وممتلكاتهم في أمريكا إن وجدت ويحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم.

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