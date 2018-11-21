2018/11/21 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… تمكنت وحدات الجيش السوري, الأربعاء, من العثور على أسلحة صهيونية الصنع في ريفي القنيطرة ودمشق.وذكرت وسائل إعلام سورية, إن “عناصر الهندسة في الجهات المختصة وبالتعاون مع لجان المصالحات والأهالي في قرى المعلقة ودير ماكر وبيت جن بريفي القنيطرة ودمشق الجنوبي الغربي عثروا على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة وأجهزة اتصال بث فضائي أمريكية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري يعثر على أسلحة صهيونية في ريفي القنيطرة ودمشق alansaar.

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