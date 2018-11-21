نائب كردستاني : اذا لم تمرر الموازنة فسيتم اللجوء الى الموازنة /الاثنى عشرية/

2018/11/21 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واوضح في تصريح لـ/الغدير/، ان "هذه الموازنة تعتمد على موازنة العام السابق ، وهي تنحصر بمجموعة من الالتزامات منها الرواتب والالتزامات واجبة الدفع والمسائل الامنية والاجتماعية حسب قانون المالية والدين العام في تنفيذ الموازنة ".واضاف، انه "لابد ان يكون هناك قانون للموازنة باعتبارها غطاء قانوني لكل المصروفات والايرادات".انتهى ..م ف

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