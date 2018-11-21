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أسعار الذهب ترتفع تزامنا مع تراجع الدولار

العراقاقتصاد

أسعار الذهب ترتفع تزامنا مع تراجع الدولار

الأربعاء 21 نوفمبر 2018 - 13:18

أسعار الذهب ترتفع تزامنا مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات ،اليوم الأربعاء، قبيل إعلان بيانات اقتصادية وتزامناً مع تراجع الدولار، ومع ترقب تطورات تجارية.

وبحلول الساعة 6:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.1% إلى 1222.80 دولار للأوقية.



فيما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند مستوى 1221.55 دولار للأوقية.



وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 96.718.



وتتجه الأنظار في الوقت الراهن إلى قمة الـ20 المقرر انعقادها مع نهاية الشهر الجاري والتي من المقرر لها أن تشهد لقاء رئيسي الولايات المتحدة والصين ليناقشا القضايا التجارية العالقة بينهم. انتهى .



ك ر

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