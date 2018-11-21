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صدور عدد جديد من جريدة الوقائع العراقية تضمن قرارا بتجميد أموال الارهابيين
2018/11/21 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صدور عدد جديد من جريدة الوقائع العراقية تضمن قرارا بتجميد أموال الارهابيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/21 | 13:40.

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