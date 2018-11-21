خاص | تحالف البناء يطالب الاصلاح ببيان سبب اعتراضه على شخصية الفياض

2018/11/21 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه / خاص

طالب تحالف البناء، اليوم الاربعاء، تحالف الاصلاح والاعمار، ببيان اسباب اعتراضه على ترشيح شخصية فالح الفياض لمنصب وزارة الداخلية.

وقال القيادي في التحالف عبد الامير تعيبان، في تصريح لـ”الاتجاه برس” ، ان الاعتراضات لا زالت مستمرة وبشكل كبير من قبل تحالف الاصلاح حول ترشيح شخصية الفياض لتولي حقيبة الداخلية، مطالبا تحالف الاصلاح ببيان اسباب اعتراضه وعدم موافقته على شخصية الفياض.

واضاف، انه اذا كانت اسباب الاعتراض موضوعية ومقنعة فمن الممكن ان يلجأ تحالف البناء الى استبدال مرشحه فالح الفياض بشخصية اخرى، لافتا الى انه في حال كانت اسباب شخصية فأن مصلحة العراق والشعب العراقي هي اسمى واكبر من اي مصلحة حزبية او فئوية.

تحرير..



مرتضى طالب

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