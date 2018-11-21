2018/11/21 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن التصنيف النهائي للمنتخبات المشاركة في قرعة تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).التصنيف الأول: بلجيكا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، كرواتيا، بولندا.

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