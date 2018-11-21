English | وظائف


2018/11/21 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن التصنيف النهائي للمنتخبات المشاركة في قرعة تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).التصنيف الأول: بلجيكا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، كرواتيا، بولندا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("يويفا" يعلن تصنيف المنتخبات الأوروبية المشاركة في تصفيات يورو 2020) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("يويفا" يعلن تصنيف المنتخبات الأوروبية المشاركة في تصفيات يورو 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ نينوى تطالب بغداد باهتمام اكبر بملفها الامني
⋙ المنتجات النفطية تدعو إلى الإبلاغ عن أي مخالفة لتسعيرة الوقود
⋙ الإعدام بحق شخصين بتهمة ارتكاب جريمة قتل في السماوة
⋙ الصدر يقدم "ادلة دامغة" للعامري عن عملية "بيع" لوزارات
⋙ إلقاء القبض على مايسمى "بجلاد" داعش في كركوك
بالفيديو والصور
⋙ ما حقيقة الكائنات الغريبة في مياه تايلاند؟ (فيديو)
⋙ شاهد بالفيديو | ديار برواري .. وآخر تطورات جلسة البرلمان
⋙ بالصور حادث مروري في تقاطع حي ميسان محافطة النجف الاشرف
الأكثر شيوعا