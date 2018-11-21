اشهر سيطرة بالعراق.. سيفها مسلط على البضائع ومراقبون يتساءلون: من وراءها (فيديو)

2018/11/21 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداثار اغلاق منفذ الصفرة التابع لمحافظة ديالى، استغراب العديد من الاوساط الاقتصادية والشعبية كونه جاء تزامنا مع تشكيل الحكومة الجديدة والمفاصل الرقابية داخلها.ويتحدث مواطنون عن ان جميع المنافذ الحدودية باتت تسيطر عليها الاحزاب، لتستغلها الاخيرة وتهدر اموالها التي من المفترض ان تعود للخزينة العامة بحسب مواطنين.

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