تسجيل جديد لمقتل خاشقجي.. تفاصيل مرعبة

2018/11/21 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولية- كلكامش برس؛ كشفت وسائل إعلام تركية نقلا عن تسجيل صوتي لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول عن آخر ما قاله الضابط الذي يعتبر منسق العملية، ماهر مطرب، للصحفي قبل قتله.وذكرت صحيفة “خبر تورك” واسعة الانتشار في مقال بقلم كاتب العمود فيها، تشيتينير تشيتين، الذي له علاقات وثيقة مع السلطات التركية، […]

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