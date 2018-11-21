2018/11/21 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | ديار برواري ..وآخر تطورات جلسة البرلمان

مصدر الفيديو: BO2G5icsndA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | ديار برواري .. وآخر تطورات جلسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | ديار برواري .. وآخر تطورات جلسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).