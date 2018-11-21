وصول سفينة إنزال روسية كبيرة إلى البحر المتوسط مقابل الشواطئ السورية

2018/11/21 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالات روسية بأن السفينة “نيكولاي فيلتشينكوف” تتجه إلى ميناء طرطوس السورية، حيث تتواجد قاعدة القوات البحرية الروسية.وتحمل السفينة الكثير من الحمولات، ورافقها قارب خفر السواحل التركي عند عبور مضيق البوسفور.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الثامنة في هذا العام التي تذهب فيها هذه السفينة إلى سوريا.

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