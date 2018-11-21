2018/11/21 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المنافذ الحدودية : أحالة مسافر عراقي للقضاء بحوزته مستمسكات مزوره

21/11/2018 13:37:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ز .أ

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، أحالة مسافر عراقي للقضاء بحوزته مستمسكات مزوره "جواز سفر عراقي وهوية أقامة بلجيكية" في منفذ مطار النجف الأشرف.

وذكر بيان للهيئة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "مفارزها تمكنت من أحالة مسافر عراقي للقضاء بحوزته مستمسكات مزوره "جواز سفر عراقي وهوية أقامة بلجيكية" في منفذ مطار النجف الأشرف، والذي كان قادماً من طهران على متن الخطوط الجوية الايرانية".

واضاف، انه "بعد تدقيق الجواز في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات والمقارنة تبين أن "الجواز وهوية الاقامة غير عائد للمسافر"، مبينة ان "المسافر اعترف بأسمه الحقيقي العراقي ".

واشارت الهيئة الى انه "تم القبض عليه من قبل مكتب جوازات المطار بالتعاون مع شعبة البحث والتحري"، لافتة الى انه "تم إحالته الى مركز شرطة مطار النجف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهِ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / المنافذ الحدودية : أحالة مسافر عراقي للقضاء بحوزته مستمسكات مزوره) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / المنافذ الحدودية : أحالة مسافر عراقي للقضاء بحوزته مستمسكات مزوره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).