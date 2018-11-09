2018/11/21 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه تحالف القرار العراقي اليوم الاربعاء، ، رسالة الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، منبهاً اياه أن الموصل في خطر واهاليها بدأوا بالنزوح.

وذكر التحالف في بيان له اليوم” نحن أمام مسؤولية كبيرة ليس لأحد اغفالها أو التقليل من خطورتها، فما يحدث في الموصل يدق جرس الانذار، ويستنه%

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