المفوضيه تستعد لانتخابات مجالس المحافظات وتدعو المواطنين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية

2018/11/21 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الادارة الانتخابية احمد رحيم بشارة الناخبين الى مراجعة مراكزتسليم بطاقة الناخب البايومترية ممن لم يتسلمها سابقا.

وقال بشارة ان "المفوضية باشرت توزيع البطاقة المذكورة بدايه الاسبوع الحالي في جميع محافظات العراق لناخبي التصويت العام باستثناء محافظات اقليم كوردستان والانبار"، لافتا الى انها ستشرع خلال الايام المقبلة بتوزيع البطاقات الالكترونية للقوات الامنية (التصويت الخاص) بعد ان تم وضع خطة لهذا الغرض من خلال التنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع والاجهزة الامنية الاخرى..

داعيا الناخبين الذين لم يحدثوا بياناتهم بايومتريا الى مراجعة مراكز التسجيل في مناطق سكناهم لغرض التحديث.انتهى/س

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