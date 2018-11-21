الصيادي يطالب بالغاء هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العامين

2018/11/21 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو مجلس النواب، كاظم الصيادي، بتعديل الدستور والغاء مكاتب المفتشين العامين وهيئة النزاهة، فيما اشار الى أن الاخيرة فيها الكثير من شبهات الفساد.

وقال الصيادي في موتمر صحافي عقده، اليوم الاربعاء، في مبنى البرلمان، "طالبنا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور والغاء هيئة النزاهة ومكاتب المفتش العام لكن دون اذان صاغية"، مجددا المطالبة مرة اخرى "فضلا عن تشكيل لجنة بتعديل الدستور".

وطالب الصيادي "بالغاء هيئة النزاهة"، معتبرا أن فيها "الكثير من شبهات الفساد، كما الحال للجنة النزاهة في البرلمان السابق التي كانت غير معطاء ومعرضة لانتهاكات" وفق قوله.

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