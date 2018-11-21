وزير المالية يستقبل المبعوث الروسي ويؤكد أن هدف العراق التحول من دولة مستوردة للغاز للاكتفاء الذاتي

2018/11/21 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، فؤاد حسين، اليوم الاربعاء، خلال لقائه المبعوث الروسي في الشرق الاوسط ودول افريقيا، ميخائيل بوكدانوف، ان هدف العراق هو التحول من دولة مستوردة للغاز الى الاكتفاء الذاتي.وقال مكتبه في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، ان "وزير المالية استقبل في مكتبه ببغداد السيد ميخائيل بوكدانوف، المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الروسي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وكيل وزارة الخارجية لروسيا الاتحادية والوفد المرافق له".مبيناً، أنه "جرى خلال اللقاء الذي حضره العديد من الشخصيات الرسمية ورجال الاعمال الروس والسفير رئيس دائرة اوروبا وعددا من الدبلوماسيين في وزارة الخارجية العراقية، استعراض العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا".واوضح البيان، ان "ممثلي المؤسسات المالية الروسية أعربوا عن استعدادهم لتقديم التمويل للشركات والوزارات من اجل دعم المشاريع الاستراتيجية الفنية والعسكرية".مشيراً الى "اتفاق الجانبان على التنسيق العالي بين بغداد وموسكو في مجال النفط والغاز".واشار وزير المالية بحسب البيان، الى ان "عمق العلاقات التاريخية بين البلدين واهميتها والعمل على تطويرها وتعزيزها"، لافتا الى ان "الدعم المصرفي مهم خصوصا في تمويل صفقات شراء المعدات والاجهزة من الشركات الروسية".من جانبه، اكد المبعوث الخاص على "الجهود الحثيثة التي تبذل من قبل الجانبين لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي من المؤمل عقدها في بغداد آذار 2019".

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