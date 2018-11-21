هل سيشمل إيقاف قرارات حكومة العبادي تعيين الحيالي والاعرجي لمستشارية ورئاسة الأمن الوطني؟

2018/11/21 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الأربعاء، أن قرار مجلس النواب بإيقاف قرارات حكومة تصريف الأعمال لن تشمل رئيس جهاز الأمني الوطني قاسم الاعرجي و مستشار الأمن الوطني عرفان الحيالي، فيما بينت إن تعيين الاعرجي والحيالي تم من خلال رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي.وقالت الحامدي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن […]

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