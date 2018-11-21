سوريا تدخل الادب الروسي ضمن المنهاج الدراسي

2018/11/21 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم أخصائيون في قسم علم اللغات الروسي في جامعة دمشق بوضع كتب مدرسية جديدة لتلاميذ المدارس السوريين، والتي ستشمل المزيد من الأعمال الأدبية الروسية، والسير

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