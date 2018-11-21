شركة الحفر العراقية تنجز حفر البئر الاول ضمن العقد المبرم مع شركة بتروناس الماليزية

2018/11/21 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجزت الملاكات الفنية والهندسية لشركة الحفر العراقية اليوم الاربعاء حفر البئر الاتجاهي الاول ضمن العقد المبرم مع شركة بتروناس الماليزية لحفر ٢٨ بئرا نفطيا في

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