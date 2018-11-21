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الحامدي: إيقاف العمل بقرارات العبادي لايشمل تعيين الأعرجي والحيالى لرئاسة ومستشارية الأمن الوطني
2018/11/21 | 19:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   أكدت النائب عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، اليوم الأربعاء، أن قرار مجلس النواب بإيقاف قرارات حكومة تصريف الأعمال لن تشمل رئيس جهاز الأمني الوطني

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