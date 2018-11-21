2018/11/21 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

طالب عبد الله الياور شيخ مشايخ شمّر، الأمين العام لحركة العدل والإصلاح، اليوم الأربعاء، مجلس النواب والحكومة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، ومحاكمة الفاسدين ورؤوس الفساد، بالإعدام، والسجن المؤبد لشركائهم والمتسترين عليهم.

وقال الياور في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “بينما يعاني ابناء شعبنا من البطالة والبحث عن الوظيفة ومشاكل طائفية اخرى صنعها له بعض السياسيين من تجار الحروب ها هم الساسة وممثليهم من المسؤولين في الدولة منشغلون ايضاً بالفساد وسرقة أموال الشعب”، مبيناً أن “هذا الفساد سبب مشاكل العراق حتى إن الإرهابيين يمولون جيوبهم من الفاسدين وعقودهم الفاسدة”.

وأضاف أن “عجلة التنمية والبناء توقفت وبالمقابل توسعت البيروقراطية والبطالة بل أن الحصول على أبسط وظيفة لا يتم اليوم إلا من خلال الفاسدين ورواتب منتسبي القوات الأمنية يسرقها الفاسدون وجميع مشكلات العراق سببها الرئيسي هو الفساد”.

وطالب الياور، مجلس النواب والحكومة بـأن يكون “هناك تشريع في العراق يحارب الفاسدين بقانون الإرهاب ويتضمن التشريع عقوبة الاعدام للفاسدين الكبار والسجن مدى الحياة ولمدة لا تقل عن عشرين عام لأي من تثبت عليه تهمة فساد”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم قبيلة شمر يطالب بتعديل قانون مكافحة الإرهاب ومحاكمة الفاسدين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم قبيلة شمر يطالب بتعديل قانون مكافحة الإرهاب ومحاكمة الفاسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).