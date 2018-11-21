الحكيم يؤكد أهمية مكافحة الفساد وتقديم الخدمات وفرص العمل للمواطنين

2018/11/21 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد رئيس تيار الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، الاربعاء، على اهمية تقديم الخدمات وفرص العمل للمواطنين والعمل على مكافحة الفساد، فيما دعا الى ضرورة تحقيق خطط الحكومة التنموية واستكمال الكابينة الوزارية.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الأخير “التقى رئيس تحالف القرار العراقي اسامة النجيفي ورئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك كل على حدة، اليوم، وبحث معهما تطورات المشهد السياسي ومأسسة تحالف الاصلاح والاعمار فيما تلقى تهانيهما بمناسبة انتخاب سماحته رئيسا لتحالف الاصلاح والاعمار”.

وأكد الحكيم، بحسب البيان، على “ضرورة استكمال مأسسة التحالف (تحالف الاصلاح والاعمار) عبر تحديد وتوزيع المهام والادوار، فضلا عن تشكيل اللجان الداخلية لتنسيق الرؤى وتوحيدها في مجال التشريعات والرقابة”.

وشدد الحكيم على، “ضرورة تحقيق خطط الحكومة التنموية واستكمال الكابينة الوزارية، وتقديم الخدمات وفرص العمل ومكافحة الفساد”، لافتا الى “اهمية اللقاءات والتعريف بالمنجزات والايجابيات المتراكمة التي حققها العراق”.

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