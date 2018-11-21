اردوغان يهاجم المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان

2018/11/21 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ متابعة شن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الاربعاء، هجوما لاذعا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على خلفية مطالبتها لأنقرة بإطلاق سراح المعارض البارز، صلاح الدين دمرداش.وقال اردوغان في اجتماع لزعماء حزب العدالة والتنمية، إن “المحكمة الأوروبية غير موضوعية في قرارتها المتعلقة بتركيا، مؤكدا ان يدي دمرداش ملطختان بدماء 50 شخصا.واضاف، […]

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