نصري يقترب خطوة جديدة من وست هام

2018/11/21 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر اقترب لاعب الوسط الفرنسي سمير نصري، خطوة أخرى من العودة للدوري الإنجليزي من بوابة وست هام.

لاعب أرسنال ومانشستر سيتي قضى طوال الفترة الماضية بدون نادي، نظراً لقضاءه عقوبة الإيقاف من الاتحاد الدولي.

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وجاءت العقوبة لتحرم نصري من اللعب، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات بإحدى العيادات بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ومع انتهاء فترة الإيقاف في شهر نوفمبر، بدأ الفرنسي البحث عن نادي جديد يلعب له هذا الموسم.

المدرب ديدييه ديشان فخور بما قام به جريزمان مع جيرو 🔝👏 pic.twitter.com/lbTdN8RLst

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 21, 2018ووقع اختيار نصري على نادي وست هام، الذي رحب مدربه مانويل بيلجريني بالحصول على خدماته.

سيميوني وفالفيردي وبرشلونة..



العقد المشتركة!

ويتواجد حالياً صاحب الـ31 عاماً بتدريبات الهامرز، لحين انتهاء المفاوضات بين الطرفين.

ويطمح اللاعب في الحصول على راتب أسبوعي قيمته 100 ألف جنيه إسترليني، بينما يصل عرض النادي اللندني لـ80 ألف فقط.

يذكر أن نصري سبق وأن لعب لأرسنال قبل أن ينضم لمانشستر سيتي ويحصل معه على لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2013/2014.

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