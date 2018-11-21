2018/11/21 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر يرى إديسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، أن رافائيل فاران مدافع ريال مدريد هو الأقرب لحصد الكرة الذهبية.

تتواصل التكهنات قبل 3 ديسمبر القادم، حول الفائز بالجائزة لأفضل لاعب في العالم لعام 2018.

لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش حصل على جائزة الأفضل في الفيفا، ويبدو أنه على أعتاب انجاز فردي جديد.



اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم جول 50 | ميسي أم رونالدو - من كان الأفضل في 2018؟

رأي غير محايد | هل حان وقت المغامرة والاستغناء عن ميسي في الأرجنتين؟

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية كشفت في مفاجأة كبيرة عن خروج الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من القائمة الثلاثية الأخيرة.

المدرب ديدييه ديشان فخور بما قام به جريزمان مع جيرو 🔝👏 pic.twitter.com/lbTdN8RLst

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 21, 2018ومن جانبه أيد كافاني اختيار فاران لحصد اللقب، نظراً لكل ما قدمه مع ريال مدريد.

سيميوني وفالفيردي وبرشلونة..



العقد المشتركة!

وقال كافاني في تصريحات صحفية:"أعتقد أن فاران الأقرب، وكذلك جريزمان ومبابي، يجب أن يحصل عليها لاعب فرنسي".

وأضاف:"هناك العديد من اللاعبين المرشحين ولكن فرنسا ربحت كأس العالم لذلك من المنطقي فوز أحد لاعبيها بالجائزة".

وتابع:"مودريتش قدم موسماً مميزاً ولكن زميله فاران فاز بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا لذلك هو الأحق".

جدير بالذكر أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية نشرت تسريبات تؤكد وجود مودريتش ومبابي وفاران بالقائمة النهائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تسريبات خروج ميسي ورونالدو - كافاني يختار نجم ريال للفوز بالكرة الذهبية) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تسريبات خروج ميسي ورونالدو - كافاني يختار نجم ريال للفوز بالكرة الذهبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).