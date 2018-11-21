English | وظائف


بدر النيابية تطالب بعدم صرف مخصصات بدل الايجار للنواب وتقترح حل بديل لذلك
2018/11/21 | 19:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اقترحت كتلة بدر النيابية قيام مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة بتخصيص عقارات الدولة واستئجارها للنواب ببدل ايجار حقيقي.وقال رئيس الكتلة حسن شاكر الكعبي في موتمر صحفي" ان كتلة بدر تطالب بعدم تخصيص مبالغ بدل الايجار وتقترح على مجلس النواب مفاتحة الحكومة لتخصيص عقارات الدولة واستئجارها للنواب لمدة دورة برلمانية واحدة على ان يتم تسليمها بعد انتهاء الدورة النيابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدر النيابية تطالب بعدم صرف مخصصات بدل الايجار للنواب وتقترح حل بديل لذلك) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدر النيابية تطالب بعدم صرف مخصصات بدل الايجار للنواب وتقترح حل بديل لذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).


كامل التفاصيل في: قناة آفاق ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ حسام عاشور: درسنا الوصل جيدًا وهدفنا تحقيق الفوز
⋙ الإيفوارييون الأكثر سيطرة على الدوري المصري والغانيون والنيجيريون يلاحقونهم
⋙ عبد الله السعيد: إصرار جوزيه وراء انتقالي للأهلي
⋙ عبد المهدي: هناك جهد متواصل ليلاً ونهاراً لإعادة إفتتاح المنطقة الخضراء
⋙ إسرائيل تهدم عشرين متجرا فلسطينيا بالقدس
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | #العراق_اليوم – نشرة يوم الأربعاء 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
⋙ شاهد بالفيديو | اغلبية صامتة 21/11/2018
⋙ بالصورة : لؤي العاني اللاعب المغترب يحصل على الجواز العراقي
الأكثر شيوعا