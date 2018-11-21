بدر النيابية تطالب بعدم صرف مخصصات بدل الايجار للنواب وتقترح حل بديل لذلك

2018/11/21 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت كتلة بدر النيابية قيام مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة بتخصيص عقارات الدولة واستئجارها للنواب ببدل ايجار حقيقي.وقال رئيس الكتلة حسن شاكر الكعبي في موتمر صحفي" ان كتلة بدر تطالب بعدم تخصيص مبالغ بدل الايجار وتقترح على مجلس النواب مفاتحة الحكومة لتخصيص عقارات الدولة واستئجارها للنواب لمدة دورة برلمانية واحدة على ان يتم تسليمها بعد انتهاء الدورة النيابية".

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