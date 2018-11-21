2018/11/21 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/مصدر: عبدالمهدي لم يحرك ساكناً بشأن تهديد داعش للموصل

21/11/2018 18:58:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/نينوى/م.خ

أفادت مصادر أمنية من محافظة نينوى، الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الجديد عادل عبدالمهدي لم يتخذ أي اجراءات احترازية لحماية الموصل من التهديد الأمني الذي أشارت له العديد من الكتل السياسية.

وقالت المصادر، لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي واع) ان "التحذيرات الخطيرة التي اطلقتها الأحزاب السياسية والكيانات لم تحرك ساكنا لعبدالمهدي"، مبينا ان "الحكومة لم تبد أي موقف إزاء ما أثير من مخاوف، والتزمت الصمت".

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، ان "عبدالمهدي لم يصدر أي أوامر جديدة لاتخاذ خطط طارئة واحترازية لحماية الموصل".

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