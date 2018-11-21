بالتفاصيل العراق يمنع استيراد الطماطة والسبب

2018/11/21 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية اعلن اليوم مدير زراعة كربلاء المهندس رزاق الطائي عن قيام وزارة الزراعة بمنع استيراد الطماطم من خارج البلاد من ايران وجميع الدول المجاورة من اجل حماية المنتج المحلي بعد ان وصلت معدلات الانتاج كميات تسد حاجة السوق المحلية.حيث كشف الطائي استناد للصلاحيات المخولة للسيد وزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في …

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