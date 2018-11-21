تركيا: السجن المؤبد لـ 3 مدانين بتفجير أنقرة في 2016

2018/11/21 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز}أصدرت محكمة تركیة، الیوم الأربعاء، أحكاما بالسجن المؤبد بحق ثلاثة أشخاص لإدانتھم بالمشاركة فيتفجیر نفذه عناصر حزب العمال الكردستاني في انقرة عام 2016.وذكرت المواقع الاخبارية التركية، ان المحكمة الجنائیة الرابعة في انقرة أمرت بالسجن المؤبد المشدد بحق محمد دولاسانلادانتھ بقتل 36 شخصا والاضرار بوحدة الدولة التركیة وسلامة أراضیھا.وأضافت ان دولاسان تلقى أیضا حكما بالسجن 16 عاما لادانتھ بحیازة ونقل المتفجرات وغرامة مالیة بقیمة 37379 دولار.وأوضحت ان المحكمة قضت بالسجن المؤبد لكل من صباح الدین كاراكوك وعزام الدین كاراكوك لادانتھما بالتھم ذاتھا التي وجھت الى دولاسان الى جانب السجن لمدة 16 عاما وفرض الغرامة نفسھا.یذكر ان انقرة شھدت في ال 13 من اذار 2016 ھجوما انتحاریا بسیارة مفخخة نفذه عناصر حزب العمال الكردستاني ما اسفرعن قتل 36 شخصا واصابة العشرات.انتهى

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