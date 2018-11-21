English | وظائف


لجنة تخليد مجزرة سبايكر تعلن ظهور نتيجة تحليل DNA الوجبة رقم ٢٦
2018/11/21 | 19:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لجنة تخليد مجزرة سبايكر تعلن ظهور نتيجة تحليل DNA الوجبة رقم ٢٦

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة تخليد مجزرة سبايكر تعلن ظهور نتيجة تحليل DNA الوجبة رقم ٢٦) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة تخليد مجزرة سبايكر تعلن ظهور نتيجة تحليل DNA الوجبة رقم ٢٦) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الحزب الحاكم في تركيا: بيان ترامب حول خاشقجي كوميدي
⋙ من هو دلال العملية السياسية لبيع المناصب هل يقرب للمالكي
⋙ ترامب يعتزم زيارة إحدى “النقاط الساخنة” في العالم
⋙ بالوثيقة.. المحور الوطني يؤكد عدم قبوله الوصاية من أي طرف
⋙ الجبير ينفي أنباء منع بن سلمان من تسلم العرش على خلفية قضية خاشقجي
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | #العراق_اليوم – نشرة يوم الأربعاء 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
⋙ شاهد بالفيديو | اغلبية صامتة 21/11/2018
⋙ بالصورة : لؤي العاني اللاعب المغترب يحصل على الجواز العراقي
الأكثر شيوعا