كمين محكم يوقع بـنشال حقائب نسائية في بغداد

2018/11/21 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن اعتقال "نشال" حقائب نسائية في كمين محكم بالعاصمة.

وقالت القيادة في بيان لها ان "القوات الأمنية في القيادة تمكنت وفق معلومات تفيد بوجود متهم يستقل دراجة نارية يقوم بسرقة الحقائب النسائية ضمن منطقة المنصور غربي بغداد".

واضافت انه "تم نصب كمين من قبل قوة في الفوج الثالث لواء المشاة (54) نتج عنه القاء القبض على المتهم وبالجرم المشهود"، واشارت الى انه "تم ضبط حقائب نسائية عدد (2) بحوزته".

وتابعت انه "تم تسليم الحقائب الى أصحابها والمتهم الى الجهات المختصة".

يذكر أن بغداد تشهد بين الحين والآخر جرائم سرقة وسطو مسلح من قبل عصابات منظمة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن ملاحقة المجرمين اعتقال عصابات بين الحين والآخر./ انتهى و

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