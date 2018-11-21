كربلاء تحتضن ورشة عمل نسوية عن فن كتابة السيناريو

2018/11/21 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / عدي الحاج

نظمت جمعية المودّة والإزدهار النسوية في كربلاء المقدسة، ورشة عمل عن (فن كتابة السيناريو) قدمها محاضرا الكاتب والإعلامي حيدر السلامي، وشارك فيها أكثر من عشرين أمرأة منهن إعلاميات وصحفيات وكاتبات وناشطات في مجال المجتمع المدني.

وقال السلامي، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أنّ "الغاية من الورشة هو رفع قدرات المتدرّبات المشاركات في مجال كتابة السيناريو وتأهيلهنّ لصناعة الأفلام الروائية والوثائقية".

وبين، بأنه "تطرقت الورشة الى كيفية بناء سيناريو الفيلم سواء الروائي أو الوثائقي إبتداءً من الفكرة، وتعرّضت الورشة الى مراحل الإنتاج السينمائي من مرحلة ما قبل الإنتاج ومرحلة الإنتاج ومرحلة ما بعد الإنتاج، وشرح كل العمليات والإجراءات المتعلّقة بكل مرحلة ".

واضاف، "كما بيّنت الورشة شرحاً مفصّلاً عن أساليب كتابة السيناريو الأولي أو الأدبي ثم التنفيذي، وكذلك شرح مفهوم (الستوري بورد)، وأشارت أيضاً الى أنواع اللقطات والمشاهد التي تؤلّف الفيلم".

وأشار السلامي، الى أنّ "الورشة عرّفت بلغة السيناريو أو السكريبت وقصة الفيلم وكيفية بناء القصّة من بدايتها وتصاعد الأحداث نحو الذروة والصراع والعقدة والحل وصولاً الى النهاية والحبكة والبناء الدرامي وما الى ذلك من تفاصيل".



منوّهاً الى، أنّ "الورشة شهدت مشاركة واسعة وتفاعلاً طيباً لعدد من النساء منهنّ إعلاميات وصحفيات وكاتبات وناشطات في مجال المجتمع المدني".

من جهتها قالت المشاركة منار قاسم، أنّ "الورشة أضافت لنا معلومات كثيرة ومهمّة عن فن كتابة السيناريو، حيث كانت إستفادتنا منها كبيرة جداً لأهميتها في تطوير قدراتنا ككاتبات وإعلاميات وصحفيات وناشطات في مجال المجتمع المدني".

واضافت "وكذلك التعرّف على أنواع وفنون الكتابة للأفلام الروائية والوثائقية "، مشيرةً الى، أنّ "الورشة أتاحت لنا فرصة دخولنا وتعرّفنا على فن جديد لم ندخله من قبل في أوساطنا المحلية، وهذه هي الأهمية الكبرى من إقامة الورشة التي من خلالها وعبر وكالتكم الموقّرة نُطالب القائمين على هذه الجمعية المعطاء أن تهتم بإقامة هكذا ورش ودورات لتمكين وتطوير المرأة العراقية في كافة المجالات".

تحرير: عامر الشيباني

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