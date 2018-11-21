البرلمان ينهي حلم قاسم الاعرجي

2018/11/21 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ انهى مجلس النواب؛ اليوم الاربعاء؛ حلم وزير الداخلية السابق القيادي في منظمة بدر قاسم الاعرجي بتصويته على الغاء قرارات حيدر العبادي الاخيرة.وكان الاعرجي يمني النفس بالبقاء بمنصبه الذي منحه له رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي؛ رئيسا لجهاز الامن الوطني ولم يؤد اليمين الدستوري في البرلمان لهذا الغرض.وعلى الرغم من حصول […]

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