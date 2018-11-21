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الحلبوسي يوجه الانواء الجوية للتأكد من حال الطقس في اليوم الذي غرقت فيه الـ7 مليارات
2018/11/21 | 19:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحلبوسي يوجه الانواء الجوية للتأكد من حال الطقس في اليوم الذي غرقت فيه الـ7 مليارات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/21 | 19:32.

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