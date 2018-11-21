2018/11/21 | 19:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سائرون: فوجئنا بأرقام تكلفة انشاء بناية البنك المركزي ونطالب التحقيق بذلك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/21 | 19:32.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: فوجئنا بأرقام تكلفة انشاء بناية البنك المركزي ونطالب التحقيق بذلك ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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