اعتقال سراق متنكرين بزي ابرز قوة امنية في السليمانية

2018/11/21 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن اعتقال خمسة اشخاص داهموا بيتا بزي الاسايش منزلا في احدى قرى سنكاو.وجاء في بيان لمديرية اسايش غرب السليمانية الذي يتواجد مقره في قضاء جمجمال، انه في وقت متاخر من ليلة 13 اب 2018 قام عدد من الاشخاص الذين كانوا يرتدون زي الاسايش ويستقلون سيارة من نوع نيسان باترول باقتحام منزل في قرية قلاميكايل التابعة لناحية سنكاو، مضيفا انه بعد حجز جميع افراد العائلة الموجودة في الدار في احدى الغرف قاموا بسرقة مبلغ كبير من المال وسبع قطع سلاح ومسدس واحد وفروا من المنطقة.واوضح ان قوات المديرية بعد اجراء تحقيقات موسعة وبحث وتحر معمق استطاعت اعتقال خمسة اشخاص على خلفية الحادث ومعهم خمس قطع من السلاح، مبينا انه تم احتجاز المتهمين الخمسة وفقا للمادة 443 من قانون العقوبات العراقي.واضاف البيان ان المتهمين المحتجزين اعترفوا بجريمتهم، مبينا ان ملف التحقيق لازال مفتوحا بهدف اعتقال جميع المتهمين.واشار البيان الى مجموع الاشخاص المعتقلين بتهمة السرقة خلال المدة الاخيرة من قبل اسايش غرب السليمانية بلغ 22 متهما.

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