البرلمان يوجه بمفاتحة الانواء الجوية لمعرفة طقس يوم غرق المليارات

2018/11/21 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي؛ اليوم الاربعاء؛ بمفاتحة دائرة الأنواء الجوية للتأكد من حالة الطقس في الْيَوْمَ الذي تعرضت فيه العملة للتلف في مصرف الرافدين.بحسب مصادر نيابية.

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