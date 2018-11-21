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البرلمان يوجه بمفاتحة الانواء الجوية لمعرفة طقس يوم غرق المليارات
2018/11/21 | 19:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سياسية- كلكامش برس؛ وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي؛ اليوم الاربعاء؛ بمفاتحة دائرة الأنواء الجوية للتأكد من حالة الطقس في الْيَوْمَ الذي تعرضت فيه العملة للتلف في مصرف الرافدين.

بحسب مصادر نيابية.

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