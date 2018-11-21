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التغيير تبين حقيقة استحداث منصب جديد لها في حكومة الإقليم مقابل المشاركة
2018/11/21 | 19:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / خاص… بينت حركة التغيير الكردستانية، الأربعاء، حقيقة استحداث منصب جديد لها في حكومة إقليم كردستان من قبل الحزب الديمقراطي مقابل المشاركة في تشكيل الحكومة دون الذهاب للمعارضة.

وقال عضو الحركة بيستون فائق في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “الحوارات لازالت مستمرة بين التغيير والديمقراطي بشأن المشاركة في حكومة الإقليم الجديدة من عدمها”، لافتا إلى […]

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