غاز الجنوب تحيل استثمار الغاز المصاحب لشركات عالمية

2018/11/21 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شركة غاز الجنوب ومقرها في خور الزبير جنوب غرب البصرة، اليوم الاربعاء، عن احالة عقود استثمار للغاز المصاحب من حقول الجهد الوطني الى شركات عالمية، مؤكدة وجود كميات كبيرة من الغاز تحرق وذلك لعدم وجود المنشآت السطحية لمعالجة الغاز المصاحب من الحقول النفطية للجهد الوطني .

وقال معاون المدير العام للشركة حمزة عبد الباقي ان شركته في طور مباحثات مع شركات عالمية لاستثمار الغاز المصاحب من حقول الجهد الوطني، مبينا ان هناك مباحثات مستمرة ضمن لمساتها النهائية للتوقيع مع احدى الشركات الأميركية لاستثمار 150 مليون قدم مكعب قياس من الغاز المصاحب في حقل بن عمر.واشار الى مباحثات اخرى مع شركات عالمية اخرى لاستثمار الغاز المتبقي في الحقول الاخرى ضمن حقول الجهد الوطني، وتابع ان كمية الغاز في حال الانتهاء من توقيع العقود تصل الى 300 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، مؤكداً ان شركة غاز الجنوب مسؤوليتها تقع ضمن حقول الجهد الوطني ضمن حقول (ارطاوي وبن عمر والطوبة واللحيس). انتهى ع.س

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