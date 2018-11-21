الإسماعيلي يخسر للمرة الثالثة على التوالي بدوري مصر والحدود يقسو على المصري

2018/11/21 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الإسماعيلي الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعد ان خسر أمام ضيفه الإنتاج الحربي 2-1، اليوم الأربعاء ضمن الجولة 15 بينما حقق حرس الحدود انتصاره الثاني على التوالي بفوزه 3-صفر على المصري البورسعيدي.

وحرم وادي دجلة منافسه بيراميدز من الاقتراب من القمة بتعادله معه 1-1 ليتساوى الأخير في الرصيد مع مصر للمقاصة الذي فاز 2-صفر على النجوم.

وخسر الإسماعيلي بقيادة مدربه جورفان فييرا أمام وادي دجلة ثم من حرس الحدود قبل ان يمنى بالهزيمة اليوم أمام الإنتاج الحربي.

وتجمد رصيد الاسماعيلي عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر بينما رفع الإنتاج الحربي رصيده الى 22 نقطة في المركز الرابع.

تقدم الانتاج بهدف في الدقيقة 36 عندما مر النيجيري جيمس تيدي وأرسل تمريرة عرضية لم يتمكن نادر رمضان مدافع الإسماعيلي من التعامل معها ليقابلها محمد مسعد في الشباك لحظة خروج الحارس عصام الحضري من مرماه.

وضاعف المالي موسى دياورا النتيجة بإحراز الهدف الثاني للإنتاج الحربي بعد ان تلقى تمريرة عرضية من أحمد شديد قناوي ليسكن دياورا الكرة على يسار الحضري.

وقلص طارق طه النتيجة بإحرازه الهدف الأول للإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول.

*هزيمة قاسية

وواصل حرس الحدود انتفاضته وحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد ان قسا على ضيفه المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد.

وكان الحدود فاز في الجولة الماضية على الاسماعيلي 1-صفر في واحدة من مفاجآت الدوري قبل أن يواصل صحوته اليوم.

ورفع الحدود رصيده الى 15 نقطة في المركز 13 بينما تجمد رصيد المصري عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

أحرز ابراهيم عبد الخالق لاعب الوسط هدف التقدم لحرس الحدود في الدقيقة 38 عندما استقبل تمريرة عرضية بضربة رأس في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى المصري.

وضاعف وليد عطية النتيجة بإحراز الهدف الثاني للحدود بعدها بدقيقتين عندما قابل تمريرة عرضية من أحمد الشيخ بتسديدة مباشرة لم يستطع احمد مسعود حارس المصري إبعادها لتسكن الشباك.

وعاد عبد الخالق ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 79 بضربة رأس رائعة سكنت شباك المصري.

وكان حمادة ناصر قد أضاع فرصة احراز الهدف الثالث للحدود في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول رغم قربه من مرمى الحارس احمد مسعود.

* إيقاف الانطلاقة

واوقف وادي دجلة انطلاقة بيراميدز وتعادل معه بهدف لكل منهما.

تقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة 19 من عرضية فشل محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة في ابعادها ليسكنها السيد سالم لاعب دجلة بالخطأ في شباكه فريقه في ظل ازدحام داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض.

وأدرك ابراهيما ندياي التعادل لوادي دجلة في الدقيقة 53 عندما استقبل تمريرة عرضية من احمد سالم صافي وسددها مباشرة على يمين احمد الشناوي حارس بيراميدز.

واكمل بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه النيجيري اوكيتشوكو أزوبيكي في الدقيقة 55 لحصوله على الانذار الثاني.

وشهدت المباراة طرد اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة بين شوطي المباراة للاعتراض على قرارات الحكم كما طرد ابراهيم حسن مدير الكرة لبيراميدز مع بداية الشوط الثاني للاعتراض على حكم المباراة ايضا.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بفارق الاهداف عن مصر للمقاصة الثالث وخلف الزمالك المتصدر برصيد 26 نقطة بينما رفع دجلة رصيده الى 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي وقت سابق اليوم، فاز المقاصة على مضيفه النجوم 2-صفر ضمن الجولة ذاتها.

وتوقف رصيد النجوم عند 16 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم مصر للمقاصة بهدف في الدقيقة 66 عن طريق الغاني ايريك تراوري الذي تلقى تمريرة عرضية من صلاح عاطف (ريكو) ليستقبلها بضربة رأس على يسار أحمد سعد حارس النجوم.

ونجح صلاح عاشور في إضافة الهدف الثاني للمقاصة مع الدقيقة 79 بعد أن تلقى تمريرة من عاصم سعيد ليسددها مباشرة على يسار حارس النجوم.

وتعادل بتروجت بقيادة مدربه الجديد مؤمن سليمان مع مضيفه طلائع الجيش 3-3.

تقدم بتروجت بهدف محمد سانوجو فييرا من ساحل العاج في الدقيقة 50 لكن سرعان ما ادرك السنغالي تالا ندياي التعادل للجيش بعدها بدقيقتين.

وفي الدقيقة 54 نجح محمود صلاح في احراز الهدف الثاني لبتروجت بضربة رأس رائعة.

واختتم محمد سالم أهداف الضيوف بإحراز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 89.

وقلص الطلائع النتيجة بإحراز أحمد جعفر الهدف الثاني في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع قبل ان يتمكن مصطفى محمد من احراز هدف التعادل للجيش في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع بتروجت رصيده الى 12 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الاخير بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش الى 17 نقطة في المركز السابع.

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