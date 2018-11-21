العثور على رفات مدنيين في الموصل

2018/11/21 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ عثرت الفرق المختصة؛ اليوم الاربعاء؛ على رفات مدنيين في مدينة الموصل.وذكرت مصادر محلية؛ انه تم العثور على رفات 17 مدنيا من ضحايا العمليات العسكرية في مدينة ‫الموصل.وكانت مفوضية حقوق الانسان اعلنت في تشرين الاول الماضي؛ عن اعداد رفات المدنيين المنتشلة جثثهم من عموم محافظة نينوى؛ مبينة ان “فرق الدفاع المدني […]

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