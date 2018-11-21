هنغاريا تواصل تقديم المساعدات الطبية لجرحى البيشمركة المصابين في حرب داعش

2018/11/21 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد وفد من وزارة البيشمركة بإقليم كوردستان، والذي يقوم بزيارة رسمية الى هنغاريا، استمرار الحكومة الهنغارية بتقديم المساعدات الطبية لجرحى البيشمركة المصابين في حرب داعش.وقال سيروان البارزاني مسؤول البيشمركة في محور مخمور- الكوير، وأحد أعضاء هذا الوفد، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، بأنه "خلال زيارتنا الى هنغاريا، التقينا مع نائب وزير الدفاع ومؤسسة مكافحة الارهاب وقيادات عسكرية رفيعة، وقد أكدوا على استمرار دعمهم لقوات البيشمركة".وأضاف، "قدمت هنغاريا المساعدات الطبية اللازمة لـ16 جريحا من قوات البيشمركة، مؤكدين استعدادهم لإستقبال المزيد من جرحى البيشمركة، واستمرارهم بتدريب قوات البيشمركة بإقليم كوردستان".

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