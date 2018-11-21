الشرطة البريطانية تعثر في لندن على عبوتين تشتبه بأنهما قنبلتان بدائيتا الصنع

2018/11/21 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت الشرطة البريطانية أنها عثرت خلال استجابتها لتقرير عن وجود عبوات مثيرة للريبة في شقة خالية بشمال غرب لندن على ما تعتقد بأنهما عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع.

وجرى إخلاء المبنى السكني خلال عملية إبطال مفعول العبوتين لتسمح الشرطة للسكان بعد ذلك بالعودة.



وتخضع العبوتان للفحص وبدأت قيادة شرطة مكافحة الإرهاب بالعاصمة لندن تحقيقا في الواقعة.

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