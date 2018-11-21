2018/11/21 | 23:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | المواجهة ..
الحكومة ينقصها العدد ..
وبرلمان لا يتردد - 2018/11/21
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | المواجهة .. الحكومة ينقصها العدد .. وبرلمان لا يتردد - 2018/11/21) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الحكومة ينقصها العدد ..
وبرلمان لا يتردد - 2018/11/21
مصدر الفيديو: IPOaz1TmJTQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | المواجهة .. الحكومة ينقصها العدد .. وبرلمان لا يتردد - 2018/11/21) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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