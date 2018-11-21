وزير المالية الاتحادي: زيارة الرئيس بارزاني لبغداد دعم كبير لحكومة عبد المهدي

2018/11/21 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه هي الملفات التي سيبحثها ...

أكد نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية الاتحادية الدكتور فؤاد حسين، أن زيارة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني إلى بغداد تمثل دعماً كبيراً لحكومة عادل عبد المهدي، مسلطاً الضوء على الملفات التي سيبحثها مع كبار القادة العراقيين.

وقال حسين في تصريحات مساء اليوم، إن زيارة الرئيس بارزاني إلى بغداد مهمة للغاية، وتتعلق بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وعلاقات أربيل وبغداد.

وأكد أن كافة الأطراف العراقية، وكذلك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يولون اهتماماً كبيراً لزيارة الرئيس بارزاني إلى بغداد.

وأشار الدكتور فؤاد حسين إلى أن العلاقات بين أربيل وبغداد باتت أفضل، وستتحسن أكثر في المستقبل، وهناك اتصالات وحوار يومي بين الجانبين لحل المشاكل العالقة.

ومن المقرر أن يصل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم غد الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، للاجتماع بكبار القادة العراقيين.

ومن المتوقع أن يجتمع الزعيم الكوردي مع كل من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

فيما أشارت مصادر عراقية، إلى أن الرئيس بارزاني سيجتمع أيضاً مع كل من نوري المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم.

زيارة الرئيس بارزاني هذه تأتي في إطار إنهاء الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد، والتوصل لاتفاق بصدد المشاكل المستمرة منذ سنوات بين إقليم كوردستان والعراق.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى للرئيس بارزاني إلى العاصمة العراقية، بعد استفتاء الاستقلال في 25 سبتمبر/ أيلول 2017 والحملة العسكرية العراقية غير المبررة التي أعقبته في 16 أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام على مدينة كركوك وبقية المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان أو ماتسمى بـ (المتنازع عليها).

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